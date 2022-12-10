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Petrol fiyatları daha düşer mi? Akaryakıta yeni indirim olacak mı?

A Haber
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Giriş: 10.12.2022 12:51
Brent petrol 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Benzin ve mazotta geride bıraktığımız hafta indirimler geldi. Benzine iki günde 3 TL'nin üzerinde indirim yapıldı. Benzin uzun süre sonra 20 TL'nin altını gördü. Peki yeni indirimler olacak mı? Petrol fiyatları daha düşer mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan enerji uzmanı Arif Aktürk değerlendirdi.
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Petrol fiyatları daha düşer mi? Yeni indirim olacak mı?
Petrol fiyatları daha düşer mi? Yeni indirim olacak mı?
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