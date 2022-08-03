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Petrol, altın, dolar ve euro'da son durum | Son dakika: Borsa'dan tüm zamanların rekoru

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Giriş: 03.08.2022 18:37
Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da BIST 100 günü yüzde 1,39 yükselişle 2.684,46 puanla tamamladı. Bu rakamla Borsa'da tüm zamanların rekoru kırıldı. Diğer yandan petrol fiyatlarında da bir geri çekilme yaşandı. Peki, petrol, altın, dolar ve euro'da son durum ne? Detaylar ekonomi haberimizde...
Petrol, altın, dolar ve euro’da son durum
Petrol, altın, dolar ve euro'da son durum
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