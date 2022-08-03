03 Ağustos 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Petrol, altın, dolar ve euro'da son durum | Son dakika: Borsa'dan tüm zamanların rekoru
Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da BIST 100 günü yüzde 1,39 yükselişle 2.684,46 puanla tamamladı. Bu rakamla Borsa'da tüm zamanların rekoru kırıldı. Diğer yandan petrol fiyatlarında da bir geri çekilme yaşandı. Peki, petrol, altın, dolar ve euro'da son durum ne? Detaylar ekonomi haberimizde...