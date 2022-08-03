Petrol, altın, dolar ve euro'da son durum | Son dakika: Borsa'dan tüm zamanların rekoru

Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da BIST 100 günü yüzde 1,39 yükselişle 2.684,46 puanla tamamladı. Bu rakamla Borsa'da tüm zamanların rekoru kırıldı. Diğer yandan petrol fiyatlarında da bir geri çekilme yaşandı. Peki, petrol, altın, dolar ve euro'da son durum ne? Detaylar ekonomi haberimizde...