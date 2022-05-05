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Pazarda ve halde fiyatlar nasıl? Havaların ısınmasıyla meyve sebze fiyatları düştü mü?

A Haber
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Giriş: 05.05.2022 16:20
A Haber ekipleri hem hale hem de pazara gitti fiyatları yerinde inceledi. Sebze ve meyve halinde geceleri yoğun bir mesai harcanırken pazarda da vatandaşlara taze ürünleri ulaştırmanın gayreti var. Peki hal ve pazar arasındaki fiyat farkı ne? Bölgeler arasında fiyatlar neden fark ediyor? Pazar ürünleri kaç para? Havaların ısınmasıyla sebze ve meyve fiyatları düştü? İşte merak edilen cevaplar…
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