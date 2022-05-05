Pazarda ve halde fiyatlar nasıl? Havaların ısınmasıyla meyve sebze fiyatları düştü mü?

A Haber ekipleri hem hale hem de pazara gitti fiyatları yerinde inceledi. Sebze ve meyve halinde geceleri yoğun bir mesai harcanırken pazarda da vatandaşlara taze ürünleri ulaştırmanın gayreti var. Peki hal ve pazar arasındaki fiyat farkı ne? Bölgeler arasında fiyatlar neden fark ediyor? Pazar ürünleri kaç para? Havaların ısınmasıyla sebze ve meyve fiyatları düştü? İşte merak edilen cevaplar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN