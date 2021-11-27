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Para baronları neden şantaja başladı? Mandacı siyasetçi ve ekonomistler neden karanlık senaryo üretiyor?

A Haber
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Giriş: 27.11.2021 13:34
Devlet yönetimi tarafından 100. yıla güçlü ekonomi kararlılığı vurgulandı. Türkiye’nin ekonomide yeni yol haritası yatırım, üretim, istihdam, ihracat olarak belirlendi ve son yapılan Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomik saldırılara dikkat çekildi. Diğer taraftan 2022 bütçesi Komisyon'da kabul edildi ve Meclis'teki bütçe görüşmeleri 38 gün sürdü. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da faizlerin düşeceğinin altını çizerek yatırım odaklı politikanın süreceğini belirtti. Peki piyasaları ve tedarik zincirini kimler sabote etmeye çalışıyor? Faiz ve rant lobisi nasıl çalışıyor? Yatırım, büyüme, ihracat odaklı yol haritası neden rahatsız etti? Ekonomik darbecileri kim yönlendiriyor? Döviz kurlarındaki dalgalanmayla ne amaçlıyorlar? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan eski Kalkınma Bakanı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ile Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
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