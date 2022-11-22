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Otomobil fiyatları 60-70 bin TL düşecek! Gözler 1 Aralık'taki ÖTV matrah düzenlemesinde

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Giriş: 22.11.2022 18:07
Türkiye'de otomobil almak için bekleyen binlerce vatandaş ÖTV'de yapılacak matrah artışının fiyatlara olan yansımasını merak ediyor. Otomotiv İşletmecisi Göksel Erkoyuncu A Haber ekranlarında yapılacak matrah düzenlemesinin piyasalarda nasıl bir etki yaratacağını ve araç fiyatlarının ne kadar düşeceğini açıkladı. Peki 1 Aralık matrah düzenlemesinin detayları neler? Araç fiyatları ne kadar düşecek? İşte detaylar...
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