09 Mart 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları Otobüs firmalarından bayram fırsatçılığı
Otobüs firmalarından bayram fırsatçılığı

Otobüs firmalarından bayram fırsatçılığı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.03.2025 15:35
Güncelleme:09.03.2025 15:41
Ramazan Bayramı öncesinde otobüs firmaları, bazı rotalarda bilet fiyatlarına yüzde 20 oranında zam yaptı. Özellikle tatil beldeleri gibi popüler destinasyonlarda fiyat artışları dikkat çekiyor. Örneğin, İstanbul-İzmir ve İstanbul-Antalya arasındaki biletler bir gün içinde yüksek fiyatlarla satılmaya başlandı. Vatandaşlar, bu artışlara tepki göstererek bayram fırsatçılığına dikkat çekti. Otobüs firmaları ise, zam yapmadıklarını, sadece bayram dönemi nedeniyle yapılan indirimlerin kaldırıldığını savundu.
Otobüs firmalarından bayram fırsatçılığı
Otobüs firmalarından bayram fırsatçılığı
Otobüs firmalarından bayram fırsatçılığı
İşte bayram ikramiyesi için kulislerdeki rakam!
İşte bayram ikramiyesi için kulislerdeki rakam!
Emekli gözü bayram ikramiyesinde!
Emekli gözü bayram ikramiyesinde!
Site yönetiminde yeni dönem nasıl olacak?
Site yönetiminde yeni dönem nasıl olacak?
Tren seferlerinde aile yılı indirimi!
Tren seferlerinde aile yılı indirimi!
Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar?
Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar?
Trenlerde ’Aile Yılı’na özel indirim! Yüzde 50’yi bulacak
Trenlerde 'Aile Yılı'na özel indirim! Yüzde 50'yi bulacak
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Gabar’da tam gaz üretim! 78 bin varile ulaştı
Gabar'da tam gaz üretim! 78 bin varile ulaştı
MB’nin faiz kararı! Altın ve borsa ne yönde?
MB'nin faiz kararı! Altın ve borsa ne yönde?
Faiz kararı belli oldu! A Haber’de değerlendirdiler
Faiz kararı belli oldu! A Haber’de değerlendirdiler
Soygunun şifresi: Bas gaza aşkım
Soygunun şifresi: Bas gaza aşkım
Daha Fazla Video Göster