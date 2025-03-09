Otobüs firmalarından bayram fırsatçılığı

Ramazan Bayramı öncesinde otobüs firmaları, bazı rotalarda bilet fiyatlarına yüzde 20 oranında zam yaptı. Özellikle tatil beldeleri gibi popüler destinasyonlarda fiyat artışları dikkat çekiyor. Örneğin, İstanbul-İzmir ve İstanbul-Antalya arasındaki biletler bir gün içinde yüksek fiyatlarla satılmaya başlandı. Vatandaşlar, bu artışlara tepki göstererek bayram fırsatçılığına dikkat çekti. Otobüs firmaları ise, zam yapmadıklarını, sadece bayram dönemi nedeniyle yapılan indirimlerin kaldırıldığını savundu.