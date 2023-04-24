24 Nisan 2023, Pazartesi
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Osmangazi Köprüsü'nde araç geçiş rekoru
Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bayram sürecinde Osmangazi Köprüsü'nün ardından Avrasya Tüneli geçişinde de rekor kırıldığını duyurdu. Bakan Karaismailoğlu paylaşımında, "Bir rekor da Avrasya Tüneli'nden. 22 Nisan'da Avrasya Tüneli'ni 85 bin 437 araç kullandı." dedi.