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Oruç Reis muhteşem dönüşe hazır! 20 yıllık veriyi 8 yılda toplayabilecek

DHA
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Giriş: 21.08.2022 09:50
Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgazı karaya yaklaştıran Türkiye, sismik araştırmalarına devam ediyor. Bir süredir bakımda olan Oruç Reis, denizlere güçlenerek dönecek. Veri toplama kapasitesi artırılacak 20 yılda toplayacağı veriyi 8 yılda toplayabilecek.
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