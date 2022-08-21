21 Ağustos 2022, Pazar
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Oruç Reis muhteşem dönüşe hazır! 20 yıllık veriyi 8 yılda toplayabilecek
Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgazı karaya yaklaştıran Türkiye, sismik araştırmalarına devam ediyor. Bir süredir bakımda olan Oruç Reis, denizlere güçlenerek dönecek. Veri toplama kapasitesi artırılacak 20 yılda toplayacağı veriyi 8 yılda toplayabilecek.