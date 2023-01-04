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Orta Gelirliye Yeni Evim Kampanyası tanıtım klibi

İHA
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Giriş: 04.01.2023 12:09
Sosyal konut projesi sonrası düzenlenen "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detayları Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklandı. Bakan Nebati, Yeni Evim Kampanyası'nın detaylarıyla ilgili, "Peşinat yüzde 10 olacak. Ev 5 yıl satılamayacak. Vade 15 yıla çıkacak ve konut kredisinin faizi oranı yüzde 0,69 olacak." dedi. Bakan Kurum ise, "Başvuru 16 Ocak'ta, taksit hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek" ifadelerini kullandı.
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