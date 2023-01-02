Orta gelirliye konut kampanyası! Ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na ilişkin detayları 4 Ocak Çarşamba günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak.

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