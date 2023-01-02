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Orta gelirliye konut kampanyası! Ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu

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Giriş: 02.01.2023 14:16
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na ilişkin detayları 4 Ocak Çarşamba günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak.
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Orta gelirliye konut kampanyası
Orta gelirliye konut kampanyası
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