Orta Gelirliye Konut Kampanyası başvuru nasıl yapılır? Faiz oranları ne?

Orta Gelirliye Konut Kampanyasında başvurular bugün başladı. Süreç nasıl işleyecek, şartlar neler? Başvuru koşullarını A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. TÜGEM Başkanvekili Mustafa Hakan Özelmacıklı konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN