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Orta Gelirliye Konut Kampanyası başvuru nasıl yapılır? Faiz oranları ne?

A Haber
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Giriş: 16.01.2023 13:23
Orta Gelirliye Konut Kampanyasında başvurular bugün başladı. Süreç nasıl işleyecek, şartlar neler? Başvuru koşullarını A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. TÜGEM Başkanvekili Mustafa Hakan Özelmacıklı konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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