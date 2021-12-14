14 Aralık 2021, Salı
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Oranlar netleşti! Emekliye ek zam geliyor | Emekliye zam ne kadar? Canlı yayında anlattı
Emeklinin büyük bir merakla beklediği Ocak zammı için en az 2000 TL gündemde! Gelirlere düzeltme emeklilerin yüzünü güldürürken, detayları merak konusu. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için ek zam formülleri masada. İlave olarak yapılacak zamlarla birlikte refah payı da gündemde. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.