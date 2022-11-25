Online alışverişe DİKKAT! İnternetten alışverişin püf noktası ne? Nelere dikkat edilmeli? Uzman isim A Haber'de anlattı

İnternetten alışveriş yapmak yaygınlaştı ancak uzmanların da uyarıları var. Peki nelere dikkat etmek gerekiyor? Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ONLINE ALIŞVERİŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

GÜVENLİĞİNDEN EMİN OLUNMAYAN E-POSTALARI AÇMAYIN

3D SECURE YÖNTEMİNİ KULLANIN

SANAL KART KULLANIN

SİTENİN ADRES ÇUBUĞUNDA YER ALAN SSL SERTİFİKASINDAKİ YEŞİL BARA DİKKAT EDİN

KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİNİ İNCELEYİN

ŞÜPHELİ İŞLEMLERE KARŞI ŞİFRELERİNİZİ DEĞİŞTİRİN

FİRMALARIN GERÇEK VE KURUMSAL OLUP OLMADIKLARINA DİKKAT EDİN

ALIŞVERİŞ SİTELERİNDE 'MERSİS' NUMARASI BULUNDUĞUNDAN EMİN OLUN