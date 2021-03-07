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Okul servis ücretleri ne kadar oldu? İşte İstanbul Ankara ve İzmir'de servis ücret tarifeleri

A Haber
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Giriş: 07.03.2021 11:55
Güncelleme:07.03.2021 16:01
Okul servis ücretleri belli oldu. Ankara, İstanbul ve İzmir'de servis ücretlerinin "kademeli normalleşme tarifesi"ne göre alınması kararlaştırıldı. Peki Ankara, İstanbul ve İzmir'de servis ücretleri ne kadar oldu? Ayrıntıları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı. İşte okul servis ücretleri tarifeleri...

Okul servis ücretleri belli oldu. Ankara, İstanbul ve İzmir'de servis ücretlerinin "kademeli normalleşme tarifesi"ne göre alınması kararlaştırıldı. Peki Ankara, İstanbul ve İzmir'de servis ücretleri ne kadar oldu? Ayrıntıları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.

İŞTE OKUL SERVİS ÜCRETLERİ TARİFELERİ...

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