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Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

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Giriş: 03.02.2021 10:19
Güncelleme:03.02.2021 10:26
Son dakika haberi...TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon ocakta yüzde 1,68 artarken, yıllık bazda yüzde 14,97 oldu. Yıllık en düşük artış yüzde 1.35 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 4.25 ile sağlık, yüzde 3.02 ile konut ve yüzde 2.90 ile ev eşyası oldu. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı. Son dakika haberi...TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon ocakta yüzde 1,68 artarken, yıllık bazda yüzde 14,97 oldu. Yıllık en düşük artış yüzde 1.35 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 4.25 ile sağlık, yüzde 3.02 ile konut ve yüzde 2.90 ile ev eşyası oldu. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
Son dakika: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı SON DAKİKA: OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
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