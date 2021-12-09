09 Aralık 2021, Perşembe
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MTV'de yeni düzenleme! Araç sahipleri dikkat | Motorlu Taşıtlar Vergisi kararı belli oldu.
Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman | Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) yeni yılda yüzde 25 olarak uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.