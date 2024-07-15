Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda! En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? Refah payı olacak mı? Tüm detaylar A Haber'de

AK Parti 1,8 milyon emekli için son hazırlıklarını yapıyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Bu hafta yapılacak Kabine Toplantısı'nda açıklanması bekleniyor. A Haber ekibinden Arzu Fidanverdi son gelişmeleri aktardı.

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