13 Kasım 2023, Pazartesi
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Milyonları ilgilendiriyor! Yeni asgari ücret belli oluyor
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2024 yılı yeni asgari ücret rakamı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı başında ilk toplantısını yapacak. 4 toplantının sonunda yeni asgari ücret belli olacak.