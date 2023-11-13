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Milyonları ilgilendiriyor! Yeni asgari ücret belli oluyor

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Giriş: 13.11.2023 16:33
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2024 yılı yeni asgari ücret rakamı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı başında ilk toplantısını yapacak. 4 toplantının sonunda yeni asgari ücret belli olacak.
Milyonları ilgilendiriyor! Yeni asgari ücret... MİLYONLARI İLGİLENDİRİYOR! YENİ ASGARİ ÜCRET...

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Milyonları ilgilendiriyor! Yeni asgari ücret...
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