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Milyonları ilgilendiriyor! Yeni asgari ücret belli oluyor

EKONOMİ A Haber
Giriş Tarihi: 13.11.2023 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023
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Milyonları ilgilendiriyor! Yeni asgari ücret belli oluyor

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2024 yılı yeni asgari ücret rakamı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı başında ilk toplantısını yapacak. 4 toplantının sonunda yeni asgari ücret belli olacak.

Yeni asgari ücret rakamı belli oluyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı başında ilk toplantısını yapacak.

Milyonları ilgilendiriyor! Yeni asgari ücret belli oluyor

Komisyonda işçi, işveren ve hükümetin 5'er kişilik temsilcileri yer alacak.

Milyonları ilgilendiriyor! Yeni asgari ücret belli oluyor

5 kişilik hükümet tarafı komisyonda hakem rolü üstlenecek.

Milyonları ilgilendiriyor! Yeni asgari ücret belli oluyor

3 iştişare ve 1 karar olmak üzere 4 toplantı gerçekleştirecek. Oy çokluğuyla karar verilecek.

Milyonları ilgilendiriyor! Yeni asgari ücret belli oluyor

İstişare toplantılarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşme gerçekleştirecek.

Milyonları ilgilendiriyor! Yeni asgari ücret belli oluyor

2 bakanın koordineli çalışmasıyla yeni rakamın enflasyona etkisi ve "devlet desteği ne kadar olacak?" sorusu masaya yatırılacak.

Milyonları ilgilendiriyor! Yeni asgari ücret belli oluyor

SON DOKUNUŞ BAŞKAN ERDOĞAN'DAN

Asgari ücrete son dokunuşu Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak ve yeni ücret ocak 2024'e girmeden kesinleşecek.

Milyonları ilgilendiriyor! Yeni asgari ücret belli oluyor

Asgari ücret en son temmuz ayında yapılan yüzde 34 artışla 11 bin 402 liraya yükselmişti.

Milyonları ilgilendiriyor! Yeni asgari ücret belli oluyor

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Milyonları ilgilendiriyor! Yeni asgari ücret belli oluyor

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