Milyonları ilgilendiriyor! Yeni asgari ücret belli oluyor
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2024 yılı yeni asgari ücret rakamı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı başında ilk toplantısını yapacak. 4 toplantının sonunda yeni asgari ücret belli olacak.
Yeni asgari ücret rakamı belli oluyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı başında ilk toplantısını yapacak.
Komisyonda işçi, işveren ve hükümetin 5'er kişilik temsilcileri yer alacak.
5 kişilik hükümet tarafı komisyonda hakem rolü üstlenecek.
3 iştişare ve 1 karar olmak üzere 4 toplantı gerçekleştirecek. Oy çokluğuyla karar verilecek.
İstişare toplantılarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşme gerçekleştirecek.
2 bakanın koordineli çalışmasıyla yeni rakamın enflasyona etkisi ve "devlet desteği ne kadar olacak?" sorusu masaya yatırılacak.
SON DOKUNUŞ BAŞKAN ERDOĞAN'DAN
Asgari ücrete son dokunuşu Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak ve yeni ücret ocak 2024'e girmeden kesinleşecek.
Asgari ücret en son temmuz ayında yapılan yüzde 34 artışla 11 bin 402 liraya yükselmişti.
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