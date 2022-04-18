18 Nisan 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Milyonları ilgilendiriyor! Emeklilerin ikramiyesi ne zaman ödenecek? Aynı ürüne her markette farklı fiyat... Faruk Erdem A Haber'de anlattı
Son dakika ekonomi haberi... Marketlerde aynı ürünlerin fiyatları neden farklı? Marketlerde son durum ne? Emeklilerin ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşçilerin tediyesinde vergi kesintisi yüzde kaç? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.