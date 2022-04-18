Milyonları ilgilendiriyor! Emeklilerin ikramiyesi ne zaman ödenecek? Aynı ürüne her markette farklı fiyat... Faruk Erdem A Haber'de anlattı

Son dakika ekonomi haberi... Marketlerde aynı ürünlerin fiyatları neden farklı? Marketlerde son durum ne? Emeklilerin ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşçilerin tediyesinde vergi kesintisi yüzde kaç? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.

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