Milyonları ilgilendiriyor! Emeklilerin ikramiyesi ne zaman ödenecek? Aynı ürüne her markette farklı fiyat... Faruk Erdem A Haber’de anlattı

FİYATLARI KATLAMIŞLAR

Hangi market nasıl bizi kandırıyor onu bilmemiz lazım. Denetlemelerde hangi markete hangi işlevinden dolayı ceza verdiğinizi bize bildirin biz de tüketici olarak kendi cezamızı verelim. Ramazan ayının başından bu yana değişen fiyatlara da baktık orada da ciddi artışlar var. Fiyatları katlamışlar.