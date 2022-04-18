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Milyonları ilgilendiriyor! Emeklilerin ikramiyesi ne zaman ödenecek? Aynı ürüne her markette farklı fiyat... Faruk Erdem A Haber'de anlattı

Son dakika ekonomi haberi... Marketlerde aynı ürünlerin fiyatları neden farklı? Marketlerde son durum ne? Emeklilerin ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşçilerin tediyesinde vergi kesintisi yüzde kaç? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.

A Haber
Giriş Tarihi: 18.04.2022 10:17 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 10:19
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Milyonları ilgilendiriyor! Emeklilerin ikramiyesi ne zaman ödenecek? Aynı ürüne her markette farklı fiyat... Faruk Erdem A Haber’de anlattı

Markette gıda fiyatlarında son durum ne? Ürün aynı fiyat neden farklı? Emeklilerin ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşçilerin tediyesinde vergi kesintisi yüzde kaç? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonları ilgilendiriyor! Emeklilerin ikramiyesi ne zaman ödenecek? Aynı ürüne her markette farklı fiyat... Faruk Erdem A Haber’de anlattı

Biz burada konuştukça gazeteler de haber yaptıkça gündeme getirdikçe bu fahiş fiyatlanmayı tüketici de bilinçleniyor. Tüketici cezasını konuşmuştuk marketler de bu korkuyla birbirlerini de takip ediyorlar. 4 marketin fiyatlarını karşılaştırdık. Ürün aynı marketlerde fiyatlar maalesef çok farklı. Herkes tutturabildiğine satıyor onun manzarası aslında bu.

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Milyonları ilgilendiriyor! Emeklilerin ikramiyesi ne zaman ödenecek? Aynı ürüne her markette farklı fiyat... Faruk Erdem A Haber’de anlattı

FİYATLARI KATLAMIŞLAR

Hangi market nasıl bizi kandırıyor onu bilmemiz lazım. Denetlemelerde hangi markete hangi işlevinden dolayı ceza verdiğinizi bize bildirin biz de tüketici olarak kendi cezamızı verelim. Ramazan ayının başından bu yana değişen fiyatlara da baktık orada da ciddi artışlar var. Fiyatları katlamışlar.

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Milyonları ilgilendiriyor! Emeklilerin ikramiyesi ne zaman ödenecek? Aynı ürüne her markette farklı fiyat... Faruk Erdem A Haber’de anlattı

Aynı ürünü aynı halden aynı fiyatla alıyorsunuz birisi kar marjını birisi yüzde 300 koyuyor birisi yüzde 100 koyuyor. Ticari ahlakla yükseltilmiş fiyatlar değil.

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Milyonları ilgilendiriyor! Emeklilerin ikramiyesi ne zaman ödenecek? Aynı ürüne her markette farklı fiyat... Faruk Erdem A Haber’de anlattı

Bu fahiş fiyatlarla ilgili ciddi cezalar kesilirse ki Rekabet Kurulu 3 milyar liraya yakın ceza kesti hala akıllanma yok, serbest piyasada şu fiyattan satacaksın diye bir dayatma olmayabilir ama buradaki kar marjlarıyla ilgili bir düzenleme yapılabilir. Oradaki haksız kazanç tespit edildiği zaman zaten o düzenleme yapılacaktır.