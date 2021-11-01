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Milyonlarca vatandaş nefes alacak! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro...

A Haber
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Giriş: 01.11.2021 10:18
Son dakika ekonomi haberi... Milyonlarca vatandaş; "2022 asgari ücret ne kadar olacak?", "En düşük emekli maaşı kaç lira olur?", "EYT ne zaman çıkacak?" gibi soruların yanıtlarını merak edip araştırıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü milyonlarca vatandaşı ilgilendiren konuların yanıtlarını A Haber canlı yayınında yantladı.
Milyonlar nefes alacak MİLYONLAR NEFES ALACAK
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