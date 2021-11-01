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Haberler Galeri Milyonlarca vatandaş nefes alacak! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro...

Milyonlarca vatandaş nefes alacak! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro...

Son dakika ekonomi haberi... Milyonlarca vatandaş; "2022 asgari ücret ne kadar olacak?", "En düşük emekli maaşı kaç lira olur?", "EYT ne zaman çıkacak?" gibi soruların yanıtlarını merak edip araştırıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü milyonlarca vatandaşı ilgilendiren konuların yanıtlarını A Haber canlı yayınında yantladı.

A Haber
Giriş Tarihi: 01.11.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 10:19
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Milyonlarca vatandaş nefes alacak! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro...

Asgari ücret zammı, emekliliere ikinci zam, EYT'de son durum, 3600 Ek Gösterge ve sözleşmeliye kadro konuları merak edilip araştırılıyor. Peki neler değişecek? Net asgari ücret maaşı ne kadar olacak? İşsizlik maaşı kaç lira olacak? EYT ne zaman çıkacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü milyonlarca vatandaşı ilgilendiren konuların yanıtlarını A Haber canlı yayınında yantladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlarca vatandaş nefes alacak! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro...

- EMEKLİLİK İÇİN YAŞI BEKLEYENLER İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

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Milyonlarca vatandaş nefes alacak! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro...

EMEKLİ AYLIKLARINA RUTİNİN DIŞINDA EK ZAM

- EMEKLİ TABAN MAAŞININ 2 BİN LİRAYA ÇIKARTILMASI GÜNDEMDE

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Milyonlarca vatandaş nefes alacak! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro...

- ASGARİ ÜCRETTE ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM

- ÇİFTÇİNİN MAZOT, GÜBRE, TOHUM GİBİ GİRDİ MALİYETLERİ DÜŞÜRÜLECEK

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Milyonlarca vatandaş nefes alacak! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro...

- SOSYAL YARDIMLARIN ARTIRILMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK