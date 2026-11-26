Milyonlarca kart sahibine puan uyarısı: Kredi kartı puanları siliniyor mu?

Yıl sonu yaklaşırken kredi kartlarında biriken puanlar için geri sayım başladı. Bonus, chip-para ve diğer ödüllerin yıl sonunda silinebileceği uyarısı yapıldı. Peki, biriken puanları kullanmak için son tarih ne zaman? Yıl bitmeden puanlarını değerlendirmek isteyen kart sahiplerinin merak ettiği detayları A Haber muhabiri Kübra Tepeci ve konuğu Mali Müşavir Mustafa Genç aktardı.