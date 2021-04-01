01 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kısa çalışma ödeneği sona erdi! Yeni destek geliyor: Aylık 1.341 lira...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kısa çalışma ödeneği sona erdi! Yeni destek geliyor: Aylık 1.341 lira...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.04.2021 11:21
Güncelleme:01.04.2021 11:26
Kısa çalışma ödeneği dün son buldu. İşverenler, normal çalışmaya dönüp normalleşme desteğinden yararlanabilir. Ya da çalışanlarını ücretsiz izne çıkarabilir ve ücretsiz izne çıkan çalışanlar 17 Mayıs tarihine kadar aylık 1.341 liralık nakdi ücret desteğinden yararlanabilir. Öte yandan uygulamaya girecek bir başka destek daha var. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle, 100 bin liralık krediye erişim imkânı sağlanacak. Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yeni destek geliyor: Aylık 1.341 lira... MİLYONLARCA ÇALIŞANI İLGİLENDİRİYOR! YENİ DESTEK GELİYOR: AYLIK 1.341 LİRA...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Süveyş'te suçlu kim? Zararı kim ödeyecek?
Süveyş'te suçlu kim? Zararı kim ödeyecek?
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
Banka kartı aidatlarına dikkat
Banka kartı aidatlarına dikkat
Kamu çalışanına iki müjde!
Kamu çalışanına iki müjde!
Borç yapılandırması için bugün son!
Borç yapılandırması için bugün son!
Esnafa yeni destek yolda
Esnafa yeni destek yolda
MB Başkanı'ndan enflasyon ve faiz mesajı
MB Başkanı'ndan enflasyon ve faiz mesajı
Harekete geçildi! Vatandaşa büyük rahatlık
Harekete geçildi! Vatandaşa büyük rahatlık
Milyonları ilgilendiriyor! Son gün 31 Mart
Milyonları ilgilendiriyor! Son gün 31 Mart
Milyonları ilgilendiriyor! Hepsini tek tek anlattı
Milyonları ilgilendiriyor! Hepsini tek tek anlattı
Merkez Bankası'nda yeni atama
Merkez Bankası'nda yeni atama
Dünyanın konuştuğu kanal projeleri
Dünyanın konuştuğu kanal projeleri
Daha Fazla Video Göster