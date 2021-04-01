Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kısa çalışma ödeneği sona erdi! Yeni destek geliyor: Aylık 1.341 lira...

Kısa çalışma ödeneği dün son buldu. İşverenler, normal çalışmaya dönüp normalleşme desteğinden yararlanabilir. Ya da çalışanlarını ücretsiz izne çıkarabilir ve ücretsiz izne çıkan çalışanlar 17 Mayıs tarihine kadar aylık 1.341 liralık nakdi ücret desteğinden yararlanabilir. Öte yandan uygulamaya girecek bir başka destek daha var. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle, 100 bin liralık krediye erişim imkânı sağlanacak. Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

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