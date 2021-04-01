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01 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yeni destek geliyor: Aylık 1.341 lira... Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yeni destek geliyor: Aylık 1.341 lira...
Kısa çalışma ödeneği dün son buldu. İşverenler, normal çalışmaya dönüp normalleşme desteğinden yararlanabilir. Ya da çalışanlarını ücretsiz izne çıkarabilir ve ücretsiz izne çıkan çalışanlar 17 Mayıs tarihine kadar aylık 1.341 liralık nakdi ücret desteğinden yararlanabilir. Öte yandan uygulamaya girecek bir başka destek daha var. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle, 100 bin liralık krediye erişim imkânı sağlanacak. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 01.04.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 11:27
Salgının başladığı 2020'nin mart ayında kısa çalışma ödeneğinin şartları kolaylaştırılarak, tüm işverenlere, çalışanları için kısa çalışma ödeneğinden yararlanma imkanı sağlandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir senedir de kısa çalışma ödeneği uygulaması devam ediyor ve bu süre içinde 3.7 milyondan fazla çalışana, 27.7 milyar lira ödendi. Hürriyet'in haberine göre kısa çalışma ödeneği dün, 31 Mart tarihi itibariyle son buldu. İşte 31 Mart sonrası dönemle ilgili detaylar...
İşverenler, 'kısa çalışma ödeneği bitiyor biz hangi desteklerden yararlanacağız?' diye soruyor; çalışanlar ise 'kısa çalışma ödeneği bitince işveren bizi işten çıkartır mı?' diye merak ediyor.
NORMALLEŞME DESTEĞİ İşverenler için geçen senenin ağustos ayında uygulamaya giren normalleşme desteği devam ediyor. Normalleşme desteği kapsamında, işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesini teşvik etmek amacıyla sigortalı ve işveren paylarının tamamı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor.
Bu kapsamda; 2021'in Haziran ayını geçmemek üzere 6 ay süreyle işverenlere, sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sosyal güvenlik primlerinin tamamı tutarında destek veriliyor.