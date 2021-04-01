Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yeni destek geliyor: Aylık 1.341 lira...

Bir senedir de kısa çalışma ödeneği uygulaması devam ediyor ve bu süre içinde 3.7 milyondan fazla çalışana, 27.7 milyar lira ödendi. Hürriyet'in haberine göre kısa çalışma ödeneği dün, 31 Mart tarihi itibariyle son buldu. İşte 31 Mart sonrası dönemle ilgili detaylar...