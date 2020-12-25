Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafik sigortası primlerinde 2021 yılı fiyat tablosu belli oldu

20 milyon araç sürücüsünün her yıl merakla beklediği o fiyatlar belli oldu. 2021 yılında trafik sigorta primlerine yüzde 1 artış yapılacağı duyuruldu. A Haber canlı yayınında Ramazan Almaçayır'ın konuğu olan Sigorta Uzmanı Turusan Bağcı, sürücülerin merakla beklediği soruların yanıtlarını verdi. İşte İstanbul başta olmak üzere sürücülerin ödeyeceği trafik sigorta prim ücretleri... Öte yandan Bağcı, en yüksek primi İstanbul en düşük primi ise Kars'ta yaşayan araç sahiplerinin ödeyeceğini açıkladı. İşte il il 2021 yılı trafik sigorta fiyatları...

A Haber'e konuşan Sigorta Uzmanı Turusan Bağcı milyonlarca sürücünün merakle beklediği trafik sigortası primleriyle ilgili merakla beklenen sorulara yanıt verdi. İşte Bağcı'nın canlı yayında yaptığı o açıklamalar;

TRAFİK SİGORTA PRİMLERİNE ZAM YOK

Pandemi süreciyle başlayan sigorta primlerindeki artışın durdurulma kararı aynen devam etti. Sigorta şirketlerine ise enflasyon oranında artışa müsaade edildi. Yeni düzenlemeye göre 2021 yılı Ocak ayı itibariyle trafik sigortalarına ek düzenleme artışık yok. Zam gelmedi bunun müjdesini verelim.

Yeni yılda trafiğe yeni kayıt edilecek araçlarda en pahalı trafik sigortası 1.626 lira ile İstanbul'da olacak. Kocaeli, Bursa ve Ankara 1.580 lira ile ikinci sırada yer alırken Adıyaman, Aydın, Tunceli, Kilis gibi 19 küçük ilde fiyat 1.457 lirada kalacak. En pahalı trafik sigortası 25 bin 218 ile İstanbul'da 2'den fazla kaza yapmış otobüsler için uygulanacak. En pahalı otomobil sigortası yine İstanbul'da 2'den fazla kaza yapmış otomobiller için 4.065 lirayla yıla başlayacak. Otomobiller için en ucuz trafik sigortası Kars, Osmaniye, Şırnak gibi illerde 3 yıl ve daha fazla kaza yapmamış araçlar için 801 lira olacak.

EN PAHALI SİGORTA İSTANBUL'DA

Yapılan düzenli artışlarla yeni yılda trafiğe yeni kayıt edilecek araçlarda en pahalı trafik sigortası 1.626 lira ile İstanbul'da olacak. Kocaeli, Bursa ve Ankara 1.580 lira ile ikinci sırada yer alırken Adıyaman, Aydın, Tunceli, Kilis gibi 19 küçük ilde fiyat 1.457 lira olacak. Trafiğe yeni kaydolacak araçlarda İstanbul ile küçük şehirler arasındaki fark 169 liraya çıkacak.

KAZA YAPAN SÜRÜCÜLERE KÖTÜ HABER

En pahalı otomobil sigortası yine İstanbul'da 2'den fazla kaza yapmış otomobiller için 4.065 lira alarak belirlendi. Küçük illerde 2'den fazla kaza yapan ve 1'inci basamakta bulunan otomobiller için 3 bin 643 lira prim ödenecek. İstanbul ile küçük şehirler arasındaki fark kaza yapan araçlarda 412 lira olacak. Otomobiller için en ucuz trafik sigortası Kars, Osmaniye, Şırnak gibi illerde 3 yıl ve daha fazla kaza yapmamış araçlar için 801 lira olarak tespit edildi. Kaza yapmayan araçlarda İstanbul'da sigorta primi 894 liraya çıkacak. Kaza yapmayan araçlarda büyük şehirler ile küçük şehirler arasındaki fark sadece 93 lira yani her zamanki gibi daha az olacak.