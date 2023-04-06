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Milyonlara 3 müjde! 250 bin TL’lik destek… Gençlere bayram ikramiyesi…

A Haber
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Giriş: 06.04.2023 09:27
Son dakika haberine göre 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçim öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı bazı sürprizlerin detayları ortaya çıkmaya başladı. Şu anda üç uygulama üzerinde çalışılıyor. Bunlar, "Aile hesabı oluşturulması, Vatandaşlık Fonu ve gençlere bayram ikramiyesi" olarak sıralanıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları A Haber'de anlattı.
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