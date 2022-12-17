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Midyat şehir geçişi ve bağlantı yolları ile Midyat-Nusaybin yolu açılacak

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Giriş: 17.12.2022 09:02
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Midyat şehir geçişi ve bağlantı yolları ile Midyat-Nusaybin yolunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun teşrifleriyle açılacağı belirtildi.

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