Son dakika haberi... Merkez Bankası dün faizleri sabit tutma kararı aldı. Peki bu kararın ardından piyasalar güne nasıl başladı? Kasım ayından bu yana altında bir düşüş trendi var. Bu sürecek mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Ekonomist Cüneyt Paksoy A Haber canlı yayınında yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu. Paksoy, "Merkez Bankası'nın sıkı para politikası kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Merkez Bankası dün faizleri sabit tutma kararı aldı. Peki bu kararın ardından piyasalar güne nasıl başladı? Kasım ayından bu yana altında bir düşüş trendi var. Bu sürecek mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Ekonomist Cüneyt Paksoy A Haber canlı yayınında yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu. Paksoy, "Merkez Bankası'nın sıkı para politikası kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı.