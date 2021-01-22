22 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası piyasalar nasıl etkilendi? Altında düşüş sürecek mi? Uzman ekonomistten yatırımcılara kritik tavsiyeler

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası piyasalar nasıl etkilendi? Altında düşüş sürecek mi? Uzman ekonomistten yatırımcılara kritik tavsiyeler

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.01.2021 11:18
Güncelleme:22.01.2021 12:03
Son dakika haberi... Merkez Bankası dün faizleri sabit tutma kararı aldı. Peki bu kararın ardından piyasalar güne nasıl başladı? Kasım ayından bu yana altında bir düşüş trendi var. Bu sürecek mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Ekonomist Cüneyt Paksoy A Haber canlı yayınında yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu. Paksoy, "Merkez Bankası'nın sıkı para politikası kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Merkez Bankası dün faizleri sabit tutma kararı aldı. Peki bu kararın ardından piyasalar güne nasıl başladı? Kasım ayından bu yana altında bir düşüş trendi var. Bu sürecek mi? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Ekonomist Cüneyt Paksoy A Haber canlı yayınında yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu. Paksoy, "Merkez Bankası'nın sıkı para politikası kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Altında düşüş sürecek mi?
Altında düşüş sürecek mi?
Faiz kararını piyasalara nasıl yansıyacak?
Faiz kararını piyasalara nasıl yansıyacak?
Restoran ve lokantalar açılacak mı?
Restoran ve lokantalar açılacak mı?
İŞKUR'dan 886 bin kişiye iş!
İŞKUR'dan 886 bin kişiye iş!
Vatandaşın cebiyle oynuyorlar
Vatandaşın cebiyle oynuyorlar
Gözler Merkez'in faiz kararında
Gözler Merkez'in faiz kararında
Restoran ve lokantalar açılacak mı?
Restoran ve lokantalar açılacak mı?
Ürün aynı fiyat farklı!
Ürün aynı fiyat farklı!
Kamu işçilerine ikramiye müjdesi
Kamu işçilerine ikramiye müjdesi
Bir rekor daha! Tüm zamanların en yükseği
Bir rekor daha! Tüm zamanların en yükseği
2020'de tarihi bütçe başarısı!
2020'de tarihi bütçe başarısı!
Çarşıda fırsatçı var!
Çarşıda fırsatçı var!
Daha Fazla Video Göster