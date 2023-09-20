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Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olur? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 20.09.2023 11:36
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor. Borsa güne nasıl başladı? Yükseliş hareketi tekrar başladı mı? Hedefte hangi seviyeler var? Phillip Capital Araştırma Müdürü Onurcan Bal A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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