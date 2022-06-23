Merkez Bankası'nın faiz kararı ne anlama geliyor? Uzman isim A Haber canlı yayınında değerlendirdi

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haziran ayı faiz kararı yakından takip ediliyor. Bir önceki toplantıda yüzde 14'te sabit tutulan politika faizinin bugünkü toplantı sonucunda da yüzde 14'te sabit bırakılacağı öngörülüyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Haziran ayı Merkez Bankası politika faizi yüzde kaç? Üçüncü Göz Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Baydar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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