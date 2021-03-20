Merkez Bankası’nda görev değişimi! Faizler düşecek mi? Yeni dönemde neler bekleniyor?

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal son toplantıda yapılan 200 baz puanlık sürpriz faiz artırımının ardından dikkatleri üzerine çekmişti. Ekonomi dünyasında büyük şaşkınlık yaratan gelişme konuşulurken dün gece Naci Ağbal görevden alınarak yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Peki bu karar ne anlama geliyor? Yeni süreçte faizler düşecek mi? Yeni görevlendirilen isimden iş dünyasının beklentileri neler? A Haber canlı yayınına bağlanan ASKON Başkanı Orhan Aydın önemli değerlendirmelerde bulundu.