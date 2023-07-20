Merkez Bankası rezervlerinde artış sürüyor! 113 milyar doları geçti

Son dakika haberine göre Merkez Bankası'nın 14 Temmuz ile biten haftada toplam rezervleri 2 milyar 646 milyon dolar daha artarak 113 milyar 62 milyon dolar seviyesine yükseldi.

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