Merkez Bankası faiz kararını duyurdu: Yüzde 8.5'ta sabit tutuldu

Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararını açıkladı. TCMB tarafından yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada enflasyonla mücadele ve liralaşma stratejisindeki kararlılık vurgulandı.