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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 14:24
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. MB faizi yüzde 50’de sabit tuttu.  A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Stratejist Cüneyt Paksoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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