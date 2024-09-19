Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. MB faizi yüzde 50’de sabit tuttu. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Stratejist Cüneyt Paksoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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