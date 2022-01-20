Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalar ne diyor? Bundan sonra ne olacak?

Son dakika haberine göre… Merkez Bankası yeni faiz kararını açıkladı. Merkez faiz kararını değiştirmedi. Para Politikası Kurulu faizi yüzde 14'te sabit tuttu. Peki bundan sonra ne olacak? Piyasalar nasıl şekillenecek? Türkiye’nin dünyadaki konumu, Rusya-Ukrayna krizi ve Türkiye’nin arabulucu rolü ve kripto paralara kadar bir çok önemli konuyu A Haber canlı yayınına katılan A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, A Para Ankara A Haber Müdürü Murat Övücü ve stratejist Cüneyt Paksoy değerlendirdi.

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