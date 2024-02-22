Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faizi yüzde 45’te sabit tuttu... Merkez Bankası’nın faiz kararı ne anlama geliyor?

Piyasalarda gözler yılın ikinci faiz kararına çevrilmişti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün toplanarak faiz kararını açıkladı. Merkez'den yapılan açıklamada "Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir." denildi. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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