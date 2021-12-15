16 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Merkez Bankası faiz indirimi yapabilir!

Merkez Bankası faiz indirimi yapabilir!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.12.2021 23:34
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Kamil Aydın, A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Övür Merkez Bankası'nın yarın duyuracağı faiz oranına ilişkin kulislerdeki son bilgileri A Haber'de duyurdu. Peki Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Merkez Bankası faiz indirimi mi yapacak? İşte detaylar...
Merkez Bankası faiz indirimi yapabilir!
Merkez Bankası faiz indirimi yapabilir!
Asgari ücret ne olacak?
Asgari ücret ne olacak?
Asgari ücret açıklaması
Asgari ücret açıklaması
Asgari ücret belli oldu mu?
Asgari ücret belli oldu mu?
Asgari ücrete prim dopingi!
Asgari ücrete prim dopingi!
4. Asgari ücret toplantısı ne zaman saat kaçta?
4. Asgari ücret toplantısı ne zaman saat kaçta?
Oranlar netleşti! Emekliye ek zam...
Oranlar netleşti! Emekliye ek zam...
Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret zammı son dakika gelişmesi | Canlı yayında anlattı
Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret zammı son dakika gelişmesi | Canlı yayında anlattı
Piyasalar bu karara kilitlendi!
Piyasalar bu karara kilitlendi!
Asgari ücret açıklandı mı?
Asgari ücret açıklandı mı?
Stokçuluğa karşı hazırlanan kanun teklifi Meclise sunuldu
Stokçuluğa karşı hazırlanan kanun teklifi Meclise sunuldu
Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Daha Fazla Video Göster