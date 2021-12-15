16 Aralık 2021, Perşembe
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Merkez Bankası faiz indirimi yapabilir!
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Kamil Aydın, A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Övür Merkez Bankası'nın yarın duyuracağı faiz oranına ilişkin kulislerdeki son bilgileri A Haber'de duyurdu. Peki Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Merkez Bankası faiz indirimi mi yapacak? İşte detaylar...