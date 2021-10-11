Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan son dakika "faiz" açıklaması

Son dakika haberi... Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Bir sürpriz faiz indirimi olmadığını çok net söyleyebiliriz." dedi. Öte yandan Kavcıoğlu, "MB'nin görevini ihmal etmesi söz konusu değildir" mesajı verdi.

SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Bir sürpriz faiz indirimi olmadığını çok net söyleyebiliriz." dedi.

Öte yandan Kavcıoğlu, "MB'nin görevini ihmal etmesi söz konusu değildir" mesajı verdi.

Başkan Kavcıoğlu, "Merkez Bankası'nı kanunsuzlukla suçlamak eşyanın tabiatına aykrıdır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Kavcıoğlu, "Türk parasındaki kaybı faiz indirimi ile ilişkilendirmek doğru değildir." açıklamasını yaptı.