11 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan son dakika "faiz" açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan son dakika "faiz" açıklaması

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.10.2021 17:34
Son dakika haberi... Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Bir sürpriz faiz indirimi olmadığını çok net söyleyebiliriz." dedi. Öte yandan Kavcıoğlu, "MB'nin görevini ihmal etmesi söz konusu değildir" mesajı verdi.

SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Bir sürpriz faiz indirimi olmadığını çok net söyleyebiliriz." dedi.

Öte yandan Kavcıoğlu, "MB'nin görevini ihmal etmesi söz konusu değildir" mesajı verdi.

Başkan Kavcıoğlu, "Merkez Bankası'nı kanunsuzlukla suçlamak eşyanın tabiatına aykrıdır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Kavcıoğlu, "Türk parasındaki kaybı faiz indirimi ile ilişkilendirmek doğru değildir." açıklamasını yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Merkez Bankası’ndan faiz mesajı
Merkez Bankası'ndan "faiz" mesajı
Flaş rezerv ve enflasyon açıklaması
Flaş rezerv ve enflasyon açıklaması
3600 ek gösterge açıklaması
3600 ek gösterge açıklaması
Piyasalarda gözler Kavcıoğlu’nda
Piyasalarda gözler Kavcıoğlu'nda
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor!
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor!
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Enerji faturasının yarısı devletten
Enerji faturasının yarısı devletten
Altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi?
Altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi?
Avrupa ülkelerinde doğal gaz ve elektrik fiyatlarında rekor yükseliş
Avrupa ülkelerinde doğal gaz ve elektrik fiyatlarında rekor yükseliş
9 Ekim mazot ve gübre desteği yattı mı?
9 Ekim mazot ve gübre desteği yattı mı?
3600 ek gösterge nedir? Neler değişecek?
3600 ek gösterge nedir? Neler değişecek?
Flaş altın tahmini: Yeni zirveler görebiliriz
Flaş altın tahmini: Yeni zirveler görebiliriz
Daha Fazla Video Göster