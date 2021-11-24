Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bankacılarla görüşecek

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, BDDK ve banka genel müdürleriyle görüşecek. Geçtiğimiz gün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşmüştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka yöneticileriyle yarın akşam (25 Kasım 2021) bir araya gelecek.

Kavcıoğlu'nun durum değerlendirmesi yapmak için Türkiye Bankalar Birliği üyeleriyle toplantı yapacağını belirtti.

Toplantıya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben de katılacak.