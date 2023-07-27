Merkez Bankası Başkanı Erkan: Dış finansmanın iyileşmesinin devamını bekliyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu 2023-III'ün tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında sunum yaptı. Burada soruları cevaplayan Hafize Gaye Erkan, “Parasal sıkılaştırma sürecine bütünsel bakılmalı, faiz artırımlarının yeterli ve yetersiz gibi nitelendirilmesi bu bütünsel yaklaşımı inceledikten sonra yapılabilir. Merkez Bankası başkanı olarak benden hiçbir zaman siyasi bir açıklama almayacaksınız. Geçiş sürecinde dış finansmanın iyileşmesinin devamını bekliyoruz.” dedi. Erkan, daha yüksek tutarlı banknot basılmasının gündemde olmadığını ifade etti.

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