28 Ağustos 2023, Pazartesi
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Memurun zam oranı ne olacak? Memur ve memur emeklisinin yıllık zam oranı ne olacak?
Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren maaş zammıyla ilgili gözler kamu görevlileri Hakem Kurulu'nun vereceği kararda olacak. Hakem Kurulu, zam oranın görüşmek için 2. kez toplandı. Kurul'un ay sonuna kadar vereceği karara itiraz edilemeyecek. Peki memur ve memur emeklisinin zam oranı ne olur? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan sosyal güvenlik müşaviri Murat Bal değerlendirdi.