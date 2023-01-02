Memurlara “katmerli” bir artış! Refah payı ne kadar olacak? EMEKLİ ve MEMUR ZAMMI ne olacak? Uzman isim A Haber'de hesapladı

2023 memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? Enflasyon verileriyle memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Muhammed Bayram A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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