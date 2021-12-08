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Memura ek zam ne kadar olacak? Asgari ücret belli oldu mu? Faizler ticari kredilere yansıdı mı?

A Haber
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Giriş: 08.12.2021 10:14
Milyonlarca çalışanın 2022'i zamları bu ay belirlenecek. Kamu işçileriyle yapılan protokole göre, ocakta kamu işçilerinin ücretlerine yüzde 5 zam yapılacak ve yüzde 5 enflasyon farkı eklenecek. Asgari ücrette Türk-İş en az yüzde 36 zam talep etti. Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam aralık ayı itibarıyla yüzde 5+7.45 düzeyinde bulunuyor. Bu rakama aralık enflasyonu eklenecek. Ekonomideki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi
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