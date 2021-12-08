08 Aralık 2021, Çarşamba
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Memura ek zam ne kadar olacak? Asgari ücret belli oldu mu? Faizler ticari kredilere yansıdı mı?
Milyonlarca çalışanın 2022'i zamları bu ay belirlenecek. Kamu işçileriyle yapılan protokole göre, ocakta kamu işçilerinin ücretlerine yüzde 5 zam yapılacak ve yüzde 5 enflasyon farkı eklenecek. Asgari ücrette Türk-İş en az yüzde 36 zam talep etti. Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam aralık ayı itibarıyla yüzde 5+7.45 düzeyinde bulunuyor. Bu rakama aralık enflasyonu eklenecek. Ekonomideki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi