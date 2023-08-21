21 Ağustos 2023, Pazartesi
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Memur zammı yarın belli olur mu? Teklif ne olacak?
Memurların ve emeklilerinin 2024 ve 2025'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşmede önemli haftaya girildi. Taraflar yarın tekrar buluşuyor. En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya değerlendirmelerde bulundu.