21 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Memur zammı yarın belli olur mu? Teklif ne olacak?

Memur zammı yarın belli olur mu? Teklif ne olacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.08.2023 11:37
Memurların ve emeklilerinin 2024 ve 2025'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşmede önemli haftaya girildi. Taraflar yarın tekrar buluşuyor. En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Memur zammı yarın belli olur mu?
Memur zammı yarın belli olur mu?
Milyonları ilgilendiriyor! Kimlere verilecek?
Milyonları ilgilendiriyor! Kimlere verilecek?
Van’da petrol araması yapılacak
Van'da petrol araması yapılacak
Altın ve dövizde nasıl bir seyir bekleniyor?
Altın ve dövizde nasıl bir seyir bekleniyor?
Emekliye ara zam ne kadar ve yüzde kaç olacak?
Emekliye ara zam ne kadar ve yüzde kaç olacak?
Günlük kiralık evler için vergi hazırlığı
Günlük kiralık evler için vergi hazırlığı
Aynı damacana farklı fiyat!
Aynı damacana farklı fiyat!
Tolu sözleşmede gözler...
Tolu sözleşmede gözler...
İFM’ye yoğun talep
İFM'ye yoğun talep
KKM için yeni düzenlemenin anlamı ne?
KKM için yeni düzenlemenin anlamı ne?
Emekliye ’ara zam’ olacak mı?
Emekliye 'ara zam' olacak mı?
3600 ile neler değişecek?
3600 ile neler değişecek?
Daha Fazla Video Göster