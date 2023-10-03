Memur ve emeklinin zam oranı ne olacak? Tek tek hesaplandı

Eylül ayı enflasyonu %4,75, yıllık enflasyon ise %61,53 oldu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yeni oranların maaşları nasıl etkileyeceğini hesapladı.

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