MEMUR ve EMEKLİNİN gözü 3 Ocak'ta! Maaş zammı yeni yılda ne kadar olacak?

Emekli ve memur maaş zammının yeni yılda ne kadar olacağı merak ediliyor. A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu detayları aktardı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, konu ile ilgili ayrıntıları anlattı.

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