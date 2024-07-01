Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen A Haber'de anlattı

Milyonların gözü çarşamba günü açıklanacak enflasyon rakamlarında. Enflasyonla birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli olacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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