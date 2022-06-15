15 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Memur ve asgari ücret zammı ne kadar olacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

Memur ve asgari ücret zammı ne kadar olacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.06.2022 09:54
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur - emekli temmuz zammı dönemini işaret ederek, enflasyon farkı ve ücretlerde yeni düzenlemelerle tüm kesimlerin rahatlayacağını açıkladı. Bakan Vedat Bilgin, emeklilere sadece enflasyon farkı değil, sosyal korumalarını destekleyecek bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Kamu çalışanlarının da alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmede yer alan enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi bekleniyor. Neler değişecek? Artış oranları neler? Asgari ücrette 3 formül ne? Memur ve asgari ücret zammı ne kadar olacak? Maaşlara yeni düzenleme nasıl olacak? Temmuz düzenlemesi kimi kapsayacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Memur ve asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Memur ve asgari ücret zammı ne kadar olacak?
FED faizi ne kadar artıracak?
FED faizi ne kadar artıracak?
İşte Türkali-1 Kuyusu’ndan özel görüntüler
İşte Türkali-1 Kuyusu'ndan özel görüntüler
Karadeniz gazı için ilk borular denize döşendi!
Karadeniz gazı için ilk borular denize döşendi!
Bakan Bilgin’den maaş zammı açıklaması
Bakan Bilgin'den maaş zammı açıklaması
Asgari ücret için rakam verdi
Asgari ücret için rakam verdi
Kredi kartında yeni şartlar neler?
Kredi kartında yeni şartlar neler?
İşte 2022 kurbanlık fiyatları
İşte 2022 kurbanlık fiyatları
Enerjide yeni dönem
Enerjide yeni dönem
Enerji’de yeni dönem Filyos!
Enerji’de yeni dönem Filyos!
Merkez Bankası’ndan yeni karar
Merkez Bankası'ndan yeni karar
Dev projede sonra doğru!
Dev projede sonra doğru!
Daha Fazla Video Göster