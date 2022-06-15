Memur ve asgari ücret zammı ne kadar olacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur - emekli temmuz zammı dönemini işaret ederek, enflasyon farkı ve ücretlerde yeni düzenlemelerle tüm kesimlerin rahatlayacağını açıkladı. Bakan Vedat Bilgin, emeklilere sadece enflasyon farkı değil, sosyal korumalarını destekleyecek bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Kamu çalışanlarının da alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmede yer alan enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi bekleniyor. Neler değişecek? Artış oranları neler? Asgari ücrette 3 formül ne? Memur ve asgari ücret zammı ne kadar olacak? Maaşlara yeni düzenleme nasıl olacak? Temmuz düzenlemesi kimi kapsayacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN